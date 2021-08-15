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Giriş Tarihi: 15.8.2021

7 ayda 1.5 milyon gayrimenkul satıldı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
7 ayda 1.5 milyon gayrimenkul satıldı
Türkiye genelinde ocak-temmuz döneminde 1 milyon 494 bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 10 milyar 221 milyon lira tapu harcı geliri elde edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuzda 231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Haziran ayındaki 282 bin 318 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18 azalma görüldü. Bu satış işlemlerinden temmuzda 1 milyar 585 milyon lira tapu harcı geliri sağlandı. İlk 7 ayda yapılan satış işlemlerinden 639 bin 646'sını konut, 267 bin 714'ünü arsa, 409 bin 959'unu tarla, 67 bin 710'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu. En çok gayrimenkul satış işlemi yapılan iller arasında 189 bin 256 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.
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7 ayda 1.5 milyon gayrimenkul satıldı
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