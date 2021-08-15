7 ayda 1.5 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye
genelinde ocak-temmuz
döneminde 1 milyon 494
bin 165 gayrimenkul satış işlemi yapılarak,
10 milyar 221 milyon lira tapu harcı geliri elde edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
verilerine göre, temmuzda
231 bin 317 gayrimenkul satıldı. Haziran ayındaki 282 bin 318 gayrimenkul satış
işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18
azalma görüldü. Bu satış işlemlerinden temmuzda 1 milyar 585 milyon lira tapu harcı geliri
sağlandı. İlk 7 ayda yapılan satış işlemlerinden 639 bin 646'sını konut, 267 bin 714'ünü arsa, 409
bin 959'unu tarla, 67 bin 710'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu. En çok
gayrimenkul satış işlemi yapılan iller arasında 189 bin 256 satışla İstanbul
ilk sırada yer aldı.