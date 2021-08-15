Giriş Tarihi: 15.8.2021

Yabancı geri döndü yerliler TL’ye geçti OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Ekonomideki güçlü seyir yatırımcıları TL varlıklara yöneltti. Yabancılar ağustosun ilk haftasında 281.8 milyon dolarlık hisse ile tahvil aldı. Yerliler 2.6 milyar doları TL’ye çevirdi