Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika | 16 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 06:30

Altın fiyatları son dakika | 16 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika | 16 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasaların ilk işlem gününde, anlık ve canlı altın fiyatları sürpriz bir hareketlilik yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana aşağı - yukarı yönlü dalgalanma içerisinde olan gram altın fiyatı bugün düşüşe geçti. Çeyrek altın fiyatı da gram altının aksine yükseliş eğilimi gösteriyor. ONS, çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de ivme tersine döndü. Kapalıçarşı'da bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 16 Ağustos 2021 Pazartesi canlı altın alış satış fiyatı tablosu

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, piyasaların ilk işlem günü ile beraber yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonu devam ederken, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de sürüyor. Hâl böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık araştırılıyor.

16 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.227,00
  • Satış: 3.282,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.236,00
  • Satış: 3.285,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 486,57
  • Satış: 486,68

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 792,00
  • Satış: 805,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.585,00
  • Satış: 1.609,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 439,93
  • Satış: 455,95

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.122,43
  • Satış: 3.183,96

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika | 16 Ağustos gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA