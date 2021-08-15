Ceyda Erem’den önemli fuarcılık açıklaması

Ceyda Erem, "Bir salon ile başladığımız CNR Fuar merkezini 11 salona bu sayede çıkardık. Yaptığımız sözleşmenin maddelerinden birinde başka bir fuarfirmasına kiralama yapılmayacağı yer alıyordu. Mevcut yönetimin bugüne kadar sözleşmeye uyduğu zaman içerisinde özel izin alarak diğer fuar şirketlerine kiralama yapabildik. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük organizasyonlarını yaptık. Bundan sonra da firmalara yeni pazar fırsatları sunmaya ve yabancı alıcı getirmeye devam edeceğiz" dedi. CNR'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarısını arttırarak devam ettireceğini vurgulayan Ceyda Erem, "Fuar organizasyonlarımızın bir kısmını Türkiye'de, bir kısmını ise uzun zamandır davet edildiğimiz farklı ülkelerde gerçekleştirmeye devam edeceğiz"dedi.

"YENİ YÖNETİMİN YAKLAŞIMI ULUSLARARASI FUAR DÜZENLEME STANDARTLARINA UYGUN DEĞİL"

Aynı şehirde, aynı sektörde fuar yapılmasına izin verilmesinin kaliteyi düşüreceğini söyleyen Ceyda Erem, bu yaklaşımın uluslararası fuar düzenleme standartlarına uygun olmadığını belirterek, "Neyseki; iş dünyasında pek çok sektörün bu konuya hassasiyet göstermeleri ve bize bu konuda büyük destek vermeleri çok memnuniyet vericidir" dedi. Ceyda Erem ayrıca, CNR Holding'in tüm şirketleriyle birlikte 16 Ağustos'tan itibaren iç dekorasyonu düzenlenen İstanbul Maslak Nurol Plaza'daki ofislerinde hizmet vereceğini açıkladı.