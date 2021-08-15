Kursiyer olarak başladı, patron oldu

"HAYATA KO-MEK İLE BAŞLADIM"

Kendi iş yerini açarak müşterilerinin siparişlerini hazırlayan Adalet Tura "Ev hanımıydım, evde canım çok sıkılıyordu KO-MEK kurslarına katılarak dikiş dikmesini ve ütü yapmasını öğrendim. Önce evde çevremden isteyen komşularıma ufak tefek işler yapmaya başladım. KO-MEK'te öğrendiklerim sayesinde artık evde işlerimi yetiştiremez oldum. Kendi iş yerimi açarak daha çok iş almaya başladım. Kendi paramı kazanarak ekonomik özgürlüğümü kazandım. Bu çok güzel duyguymuş. Özellikle kadınlar iş yapmak isteyenler KO-MEK'e giderek kendilerini geliştirsinler" diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

HEM ANNEYİM HEM DE PATRON

İş yeri açmasının anne olmasının önüne geçmediğini ifade eden Adalet Hanım, "Burada çocuklarım için de yer yaptım, hem annelik hem de patronluk yapıyorum. Pes etmeyi sevmiyorum, sevdiğim işi yaparak hem çocuklarımı geleceğe hazırlıyorum hem de evimin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar paramı kazanıyorum" dedi.