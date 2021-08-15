’Sivas’ın Pamukkale’si Altınkale’de hafta sonu yoğunluğu

Ziyaretçilerden Yunus Fındık, Altınkale'yi görmek için Adana'dan eşi ve çocuklarıyla bölgeye geldiğini belirterek, "Buraya ilk defa geliyoruz. Çok güzel bir yer, çok da beğendik. Herkese gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Daha önce birçok kez Sıcak Çermik kaplıcalarını ziyaret ettiğini anlatan İsmail Tektemur ise çocuklarının ısrarı üzerine hafta sonunu Altınkale'de değerlendirdiklerini söyledi.