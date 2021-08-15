TOGG, en çevreci fabrikada üretilecek

Türkiye
'nin
nefesini tutarak
beklediği TOGG projesi
planlandığı gibi devam
ediyor. Türkiye'nin
Otomobili'nin
üretileceği fabrikanın
son olarak boya ünitesi
de inşa edildi. TOGG'un
üretileceği Bursa Gemlik
'teki
fabrika Avrupa
'nın en
çevreci otomotiv fabrikası
olacak. Küresel ısınmaya
etki ettiği düşünülen
Uçucu Organik Bileşik
(VOC) oranının minimize
edilmesi için çalışmalar
gerçekleştirildi. Türkiye'nin
Otomobili üretilirken
salınacak Uçucu Organik
Bileşik oranı metrekarede
5 gramın altında olacak.
Bu rakam Türkiye'de
izin verilenin 9'da biri,
Avrupa'da izin verilenin
7'de birine denk geliyor.
ALTYAPI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başbakanlık görevini sürdürdüğü 2011 yılında ilk kıvılcımını yaktığı Türkiye'nin Otomobili Projesi hız kesmeden sürüyor. 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan ilk yerli otomobil elektrikli SUV aracın üretileceği fabrika da gelecek yıl başında hazır hale gelecek. Altyapı çalışmaları tamamlanan fabrikanın gelecek ay sonunda çatısının konulması planlanıyor. Geçen yıl temmuz ayında başlayan proje kapsamında boya, gövde, montaj, enerji ve batarya gibi birimlerin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Son teknoloji otomobile yakışır şekilde projelendirilen fabrikada son sistem ve farklı teknolojiler kullanılacak. Çevreye verilmesi muhtemel zararı minimumda tutmak üzerine tasarlanan sistemler sayesinde TOGG'un fabrikası Avrupa'nın "en temiz" otomotiv fabrikası olacak. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.