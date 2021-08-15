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Giriş Tarihi: 15.8.2021

TOGG, en çevreci fabrikada üretilecek

BETÜL USTA BETÜL USTA
TOGG, en çevreci fabrikada üretilecek
Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği TOGG projesi planlandığı gibi devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın son olarak boya ünitesi de inşa edildi. TOGG'un üretileceği Bursa Gemlik'teki fabrika Avrupa'nın en çevreci otomotiv fabrikası olacak. Küresel ısınmaya etki ettiği düşünülen Uçucu Organik Bileşik (VOC) oranının minimize edilmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Türkiye'nin Otomobili üretilirken salınacak Uçucu Organik Bileşik oranı metrekarede 5 gramın altında olacak. Bu rakam Türkiye'de izin verilenin 9'da biri, Avrupa'da izin verilenin 7'de birine denk geliyor.

ALTYAPI TAMAMLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevini sürdürdüğü 2011 yılında ilk kıvılcımını yaktığı Türkiye'nin Otomobili Projesi hız kesmeden sürüyor. 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan ilk yerli otomobil elektrikli SUV aracın üretileceği fabrika da gelecek yıl başında hazır hale gelecek. Altyapı çalışmaları tamamlanan fabrikanın gelecek ay sonunda çatısının konulması planlanıyor. Geçen yıl temmuz ayında başlayan proje kapsamında boya, gövde, montaj, enerji ve batarya gibi birimlerin temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Son teknoloji otomobile yakışır şekilde projelendirilen fabrikada son sistem ve farklı teknolojiler kullanılacak. Çevreye verilmesi muhtemel zararı minimumda tutmak üzerine tasarlanan sistemler sayesinde TOGG'un fabrikası Avrupa'nın "en temiz" otomotiv fabrikası olacak. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

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TOGG, en çevreci fabrikada üretilecek
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