Türk Telekom’da toplu sözleşme imzalandı

TÜRK Telekom
'da 10 bin sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Aylık çıplak ücretleri 4.200 TL'nin altında olanların ücretleri 4.200 liraya yükseltildi. İyileştirme yapıldıktan sonra bütün sendikalı çalışanların ücretlerine, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5.5 zam yapılmasına karar verildi. Dini bayramlar öncesinde brüt 1.000 TL ödenecek. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal
, "Şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz" dedi.