Türkiye’de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin ardından uygulamaya konulan Zorunlu Deprem Sigortası'na tabi olmayan konut sayısı 7,4 milyon adede yaklaşıyor.

AA muhabirinin, büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her geçen gün bu konuda bilinç artsa da henüz istenilen seviyeye ulaşılmış değil.

Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının başladığı 27 Eylül 2000'den itibaren gerek kurum gerekse sigorta şirketleri, toplumda sigorta bilincini artırmak amacıyla çok sayıda kampanya düzenledi. Sigortalılık oranının istenilen düzeye çıkması için çalışmalar devam ediyor.

EN YÜKSEK SİGORTALILIK ORANI MARMARA

DASK verilerine göre, Türkiye'de en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 15 bin konutun yer aldığı Marmara, yüzde 69,8'lik oranla deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölgelerin başında geliyor. Bölgedeki konutların 4 milyon 201 bin adedinin sigortası bulunuyor.

Marmara'yı yüzde 58,5 ile Ege Bölgesi izlerken, bu bölgedeki 2 milyon 616 bin konuttan 1 milyon 530 bin adedi için sigorta yaptırılmış durumda.

Ege'yi yüzde 53,6 ile İç Anadolu, yüzde 50,6 ile Doğu Anadolu, yüzde 50,1 ile Akdeniz, yüzde 49,6 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 46,3 ile Karadeniz takip ediyor.

Halihazırda ülke genelindeki 17 milyon 682 bin konuttan yüzde 58,3'ünün (10 milyon 316 bin) sigortası bulunurken, yüzde 41,7'sinin (7 milyon 366 bin) ise sigortasız olduğu görülüyor.

SİGORTALI KONUTTA EN YÜKSEK ORAN BOLU, EN DÜŞÜK HAKKARİ'DE

Zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek iller arasında zirvede yüzde 96,6 ile Bolu yer alırken, onu yüzde 92,8 ile Yalova, yüzde 89,9 ile Sakarya, yüzde 89,6 ile Tekirdağ, yüzde 81,3 ile Bingöl izliyor.

Depremin yıkıcı etkisinin derinden hissedildiği illere bakıldığında Kocaeli'deki konutların yüzde 71,6'sının, Düzce'de yüzde 80,1'inin, İstanbul'da yüzde 69,4'ünün, Elazığ'da yüzde 53,6'sının, Van'da yüzde 63,5'inin, İzmir'de ise yüzde 63,4'ünün sigortalı olduğu görülüyor.

En düşük sigortalılık oranında başı yüzde 14,8 ile Hakkari çekerken, onu yüzde 32,3 ile Batman, yüzde 32,4 ile Gümüşhane, yüzde 33,9 ile Siirt, yüzde 34 ile Kırıkkale izliyor.

SİGORTALI KONUTLARIN YARISINDAN FAZLASI 15 YAŞ ALTINDA

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konutların yüzde 45,7'sini 2007-2019 yılları arasında inşa edilen yapılar oluşturuyor. 2020 ve sonrası yapılan konutların oranı ise yüzde 7,35'i buluyor. 14 ve altı yaşa sahip bu iki gruptaki konutların toplamdan aldığı pay yüzde 53,05'e ulaşıyor.

Sigortalı konutların yüzde 26,03'ünü 1976-1999 arasında, yüzde 16,71'ini 2000-2006 tarihlerinde, yüzde 4,22'sini ise 1975 ve öncesinde inşa edilen yapılar oluşturuyor.