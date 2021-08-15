Ziraat 1 trilyonu aştı

Dünya ekonomisini yerle bir eden pandemi sürecinde, toplumun her kesimine sağladığı finansal destekle Türkiye
'nin büyüme performansı gösteren nadir ülkeler arasına girmesinde etkili olan Ziraat Bankası
, bankacılık tarihinde önemli bir eşiği geçti. Ziraat Bankası'nın 2020'nin ilk yarısında 796.5 milyar TL olan aktif büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde yüzde 30'lik artışla 1 trilyon 35 milyar liraya çıktı.
SEKTÖRÜN YÜZDE 15'İ
Ziraat Bankası, Türkiye'de konsolide olmayan verilere göre, aktif büyüklüğü 1 trilyon lirayı aşan ilk banka odu. Ziraat Bankası aynı zamanda haziran sonu itibarıyla 6 trilyon 730 milyar lira olan Türk bankacılık sektörünün yüzde 15'ini oluşturdu. Bu dönemde kredi hamini yüzde 16.9 artırarak 652.4 milyar liraya çıkardı. Bankanın toplam kredi hacmindeki payı ise yüzde 16.6 oldu.
MEVDUATTA HIZLI BÜYÜME
Ziraat Bankası yüzde 24.4 büyüterek 702.6 milyar liraya çıkardığı mevduatta sistemin yüzde 18'ini elinde bulunduruyor. Bankanın özkaynakları da bu dönemde 91.2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bakanın net kârı, mevduat faizlerindeki artışın etkisiyle yüzde 61 azaldı. Banka, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, yurt içinde 19 kurumsal şube, 65 girişimci şube, bin 638 şube ve 6 mobil araç olmak üzere toplam bin 728 şube ile hizmet veriyor. Bankanın yurtdışında ise 24 şubesi bulunuyor.
ZİRAAT KATILIM'DAN EKONOMİYE 67 MİLYAR TL DESTEK
ZIRAAT Bankası'nın bağlı ortaklığı olan Ziraat Katılım
, toplam aktiflerini bu yılın ikinci çeyreğinde, 2020 sonuna göre yüzde 12 artırarak 67.4 milyar liraya çıkardı. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
, toplanan fonların aynı döneme göre yüzde 11 artış ile 51.7 milyar TL olduğunu belirtti. Özdemir "Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 12 artışla 47.2 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın 2021 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 67 milyar TL olarak gerçekleşti" dedi. Ziraat Katılım, 2021 ikinci çeyreğini 187 milyon TL kâr ile tamamladı.