10 kişiden 4’ü elektrikli araç almayı planlıyor

ERNST & Young Mobilite Tüketici Endeksi'ne göre; gelecek 12 aylık dönemde elektrikli araç satışlarında patlama yaşanacak. 13 ülkeden 9 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen ankete katılan tüketicilerin yüzde 41'i gelecek yıl elektrikli araç almayı planlıyor. Kasım 2020'deki endeks sonuçlarına göre bu oranın 19 puan yükseldiği görülüyor. Bununla birlikte halihazırda elektrikli araç sahibi olan tüketicilerin yüzde 77'si bir sonraki aracının da elektrikli olacağını ifade ediyor. Anket sonuçları elektrikli araçlara olan ilginin temelinde çevresel endişelerin yer aldığını gösteriyor. Tüketicilerin yüzde 78'i pandeminin çevresel konular ile ilgili farkındalığı arttırdığını belirtiyor. Elektrikli araç satın almayı planlayanların yüzde 53'ü bireysel olarak kendi çevresel etkilerini azaltmanın sorumlulukları olduğunu dile getiriyor.Ankete katılan tüketicilerin yüzde 66'sı elektrikli bir araç için daha fazla ücret ödemeyi kabul edebileceğini belirtirken, bir sonraki aracının elektrikli olacağını söyleyenlerde bu oran yüzde 91'e yükseliyor. Öte yandan elektrikli araç satın almayı planlamayan tüketiciler için fiyat en önemli belirleyici faktör olarak öne çıkıyor.