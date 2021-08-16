Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ABD'de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya şok! Soruşturma açıldı
Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:41 Son Güncelleme: 16.8.2021 16:55

ABD'de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya şok! Soruşturma açıldı

AA
ABD’de Elon Musk’ın şirketi Tesla’ya şok! Soruşturma açıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için soruşturma başlattı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.

Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen çok sayıda kaza meydana geldi.

Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya şok! Soruşturma açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA