Afet fırsatçılarına geçit yok

Yangın olaylarında hortum, yangın söndürme tüpü ve eldiven; dolu yağışlarında branda; depremde battaniye, mont gibi ürünlerde oluşan fahiş fiyat fırsatçılarına online yolla engel olunacak.
PTTAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Toplumumuzun hassasiyetlerini hiçe sayan ve yardımlaşma kültürünü zedeleyen fırsatçılara asla taviz vermeyeceğiz.
Son yangınla da bir kez daha görüldüğü üzere Ticaret Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı fırsatçılık olayları noktasında yapacağımız çalışma ile afet ürünlerinde regülasyon sağlayacağız.
Hortum, yangın söndürme tüpü, eldiven, branda, battaniye, mont gibi afet zamanlarında ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik platformumuzda yakın takip başlatacağız. Hiçbir üründe ani fiyat artışına müsamaha göstermeyeceğiz.
Eğer bir satıcımız afet zamanında bu tarz bir ürünün de ani bir fiyat artırımına giderse, bu satıcımız hakkında gerekli birimlere bildirimimizi yapacağımız gibi, bu satıcıyı kara listeye de alacağız" dedi.
SUİSTİMAL TESPİT EDİLİRSE SİSTEM ALARM VERECEK
Belli dönemlerde yaşanabilecek fahiş fiyat artışlarıyla ilgili konuşan Hakan Çevikoğlu, "Oluşturacağımız sistemle günlük ve saatlik fahiş yükselişleri kontrol altına almış olacağız. Satıcılar eğer ülkede yaşanan bir olayı kötü niyetli olarak süistimal ederse sistem alarm verecek. Biz gerekli müdahaleleri yapacağız" diye konuştu.
YANGIN ÜRÜNLERİNİ YAKINDAN TAKİP ETTİK
Son yangınlardan sonra talep gören ürünleri yakın takibe aldıklarını söyleyen Çevikoğlu, "Yangınların yaşandığı süreçte fiyatlara müdahale eden satıcımız çok şükür olmadı.
Yangın söndürme tüpleri, gece fenerleri, yanmaz eldiven, kazma, kürek, seyyar yangın hortumu ve seyyar yangın hortumu arabaları gibi ürünler takip ettiğimiz başlıca ürünler arasında yer alıyordu. Ürünlerin piyasa fiyatından satıldığını gördük" diye konuştu.
FIRSATÇILARA KAPI OLMAYACAĞIZ
Kamu iştirak şirketi olarak sorumluluklarının farkında olduklarını da sözlerine ekleyen Çevikoğlu, "Sadece afet dönemlerinde değil koronavirüs salgını sürecinde de bunlar ortaya çıktı.