Afet fırsatçısı kara listeye alınacak

Yangın
olaylarında hortum, yangın söndürme tüpü ve eldiven; dolu yağışlarında branda; depremde battaniye, mont gibi ürünlerde oluşan fahiş fiyat fırsatçılarına online yolla engel olunacak. PTTAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Son yangınla da bir kez daha görüldüğü üzere Ticaret Bakanlığı
'nın da inceleme başlattığı fırsatçılık olayları noktasında yapacağımız çalışma ile afet ürünlerinde regülasyon sağlayacağız. Hortum, yangın söndürme tüpü, eldiven, branda, battaniye, mont gibi afet zamanlarında ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik platformumuzda yakın takip başlatacağız. Hiçbir üründe ani fiyat artışına müsamaha göstermeyeceğiz. Eğer bir satıcımız afet zamanında bu tarz bir ürünün de ani bir fiyat artırımına giderse, bu satıcımız hakkında gerekli birimlere bildirimimizi yapacağımız gibi, bu satıcıyı kara listeye de alacağız" dedi.
SİSTEM ALARM VERECEK
Çevikoğlu, "Oluşturacağımız sistemle günlük ve saatlik fahiş yükselişleri kontrol altına almış olacağız. Satıcılar eğer ülkede yaşanan bir olayı kötü niyetli olarak süistimal ederse sistem alarm verecek. Biz gerekli müdahaleleri yapacağız" dedi. Son yangınlardan sonra talep gören ürünleri yakın takibe aldıklarını söyleyen Çevikoğlu, "Fiyatlara müdahale eden satıcımız olmadı. Yangın söndürme tüpleri, gece fenerleri, yanmaz eldiven gibi ürünler takip ettiğimiz başlıca ürünler arasında yer alıyordu. Ürünlerin piyasa fiyatından satıldığını gördük" diye konuştu.