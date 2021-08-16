BES’te toplam fon 172 milyar lirayı aştı

EMEKLİLİK Gözetim Merkezi
(EGM) 30 Temmuz 2021 verilerini internet sitesi üzerinden açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi
'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 172 milyar 500 milyon lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 150 milyar 854 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı ise 21 milyar 678 milyon lira oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 933 bine yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi
'nin (OKS) 30 Temmuz 2021 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 859 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 13 milyar 900 milyon liraya yükseldi. İşveren sayısının 231 bin olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde sertifika sayısı 7 milyon 746 bin olarak kayıtlara geçti. Otomatik Katılım Sistemi içerisinde yer alan işveren sayısı ise 231 bin 364 olarak kaydenildi.