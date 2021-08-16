“Bireysel Emeklilik’teki yeni değişimler dikkat çekiyor”

"Son zamanlarda gerçekleşen önemli hamlelerle BES
gelişip daha avantajlı ve fırsatlar, alternatifler dolu bir sisteme dönüştü" diyen Katılım Emeklilik
Genel Müdürü Ayhan Sincek
şu açıklamalarda bulundu: "18 yaş altına yapılan BES düzenlemesi de bu hamlelerden biri oldu. 18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES
'e yoğun ilgi var. Önümüzdeki günlerde bu ilginin kayda değer bir seviyeye yükseleceği görülüyor." Sincek, yeni ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: "Bireysel emeklilikle tanışacak genç katılımcılar için sunduğumuz Erken BES'te pek çok avantajı bir araya getirdik; genç katılımcıları sisteme daha hızlı dahil etmek amacıyla özellikle dijital kanallarımızı harekete geçirdik. Herkes yararlanabilsin diye minimum 100 TL katkı payıyla plana dahil olunabiliyor. Giriş aidatını başlangıçta almıyor, sistemden çıkışa erteliyoruz. Ayrıca beş yıl sistemde kalan katılımcılar için giriş aidatını hiç almıyoruz. Katkı payını düzenli yatıran katılımcılara da yönetim gider kesintisi yapılmıyor. Ayrıca üç aylık özel kampanya dönemimizde Erken BES planımıza katılanlara yüzde 25 devlet katkısına ek olarak bir de yüzde 25 Katılım Emeklilik katkısı sunuyoruz. 300 TL'ye kadar alınabilecek bu tutar ile Erken BES'e ilk etapta giren gençlerimiz kazançlı çıkıyor. Ebeveynler bu fırsatı iyi değerlendirmeli, çocuklarının bu avantajlardan yararlanması ve daha erken yaşta yüksek tasarrufa ulaşması için hemen onları BES'e dahil etmeli."
'CAZİP BİR FIRSAT'
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Geleneksel olarak değerli madenleri en güçlü yatırım aracı olarak gören katılımcılara sektörde hem konvansiyonel hem de faizsiz tarafta bir ilk olan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Fonu ile önemli bir alternatif sunuyoruz. Özellikle pandemi döneminde tasarruflarını klasik değerli madenlere yatırmak ve aynı zamanda değer artışlarından yararlanmak isteyenlere cazip bir fırsat sunuyoruz. Buna ilaveten Bireysel Emeklilik Sistemi
'ndeki yüzde 25'lik devlet katkısından da faydalanabiliyorlar. Gümüşün son yıllardaki yükselen trendi göz önüne alındığında önemli bir talebi karşılayacak yenilikçi bir adım attığımıza inanıyorum" dedi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren BEFAS sayesinde tüm BES'lilerin de Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu adıyla ağırlıklı altın ve gümüşe yatırım yapabileceğine dikkat çeken Ayhan Sincek, "BEFAS ile oluşacak rekabetten yatırımcılar karlı çıkacak. 13 faizsiz fonuyla, 2020'nin getiri şampiyonu olan Katılım Emeklilik olarak başarılı fon yönetim anlayışımızla yüksek getiri konusunda iddialıyız. Yeni gümüşe yatırım yapan fonumuzun zamanlaması da bu açıdan çok iyi oldu. Katılım evreninde yatırım tercihi anlamında önemli yer tutan altının yanına güçlü bir alternatif tasarruf aracı sunuyoruz. Yeni fonumuza kısa zamanda yoğun bir talep olacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.