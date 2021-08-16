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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:17 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:26

SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık duyurdu: 20 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

DHA
SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık duyurdu: 20 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" dedi.

Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderileceğini açıkladı.

"TOPLAM DESTEK 30 MİLYON TL OLDU"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık duyurdu: 20 milyon TL ek kaynak gönderiyoruz
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