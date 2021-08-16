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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Türk Nippon seyahat sağlık ürününü yeniledi

Türk Nippon seyahat sağlık ürününü yeniledi
AŞILANMA oranlarının artması ve kontrollü normalleşme süreci ile 2021 yılı yaz aylarında turizmin yeniden hareketlenmesi yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde seyahat sağlık sigortası yapılmasını tekrar önemli hale getirdi. Türk Nippon Sigorta, müşterilerinin seyahatlerini güvence altına almak için Seyahat Sağlık Sigortası ürününe yurt dışı seyahatleri için COVID-19 teminatını ekledi. Sigortalılarının yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceği acil sağlık problemlerini ve olası riskleri de teminat altına alarak güvence vermeye devam eden Türk Nippon, yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli, taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil, sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması ve evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati gibi risklere karşı teminat sağlıyor. Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırması, tarifeli bagaj kaybı ve acil mesajların iletilmesi gibi durumlarda da sigortalılara güvence sağlıyor.

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Türk Nippon seyahat sağlık ürününü yeniledi
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