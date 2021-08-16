“Türkiye’nin teknolojisi İçin çalışıyoruz”

ASELSAN
, 17- 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul
'da düzenlenen, savunma sanayiinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021'de, en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılayacak. ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde
yer alan standında; Deniz Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri
, Sınır-Sahil Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, Elektro-Optik Sistemler ve Silah Sistemleri bölümlerinde 250'den fazla ürün ve sistemini tanıtacak.
ÇOK GENIŞ YELPAZEDE ÇÖZÜMLER
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün
, ASELSAN'ın Türk mühendisliğinin ürünü olan çok geniş bir yelpazedeki çözümleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da IDEF'21, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının lider şirketi olarak yerini aldığını söyledi. Pandemi sürecinin ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği, verimli ve etkin çalışmanın kesintisiz devam ettirildiği bir dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu süreçte faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. Gece gündüz çalışıp üreterek, ülkemizin en yetkin insan kaynağının akıl ve alın teriyle en ileri teknolojiye sahip benzersiz milli ürünleri ülkemize ve dünyaya kazandırarak büyüdük" diye konuştu.
71 ÜLKEDE KULLANILIYOR
TÜRK Silahlı Kuvvetleri
ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü
, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda yurt içi kullanıcının savunma ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, özgün sistem ve çözümleri IDEF'te 7 bin metrekarelik dev standında sergileyecek. ASELSAN'ın ürettiği sistemler yurt içindeki güvenlik güçlerinin yanı sıra yurt dışında 71 ülke tarafından kullanılıyor. Yurt dışından gelerek IDEF'21'i ziyaret edecek kullanıcılar ihtiyaç duydukları savunma sanayi ürünlerini ASELSAN standında bulacak. ASELSAN, IDEF'21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey yabancı heyeti ağırlayacak.
"ÇALIŞMAYA VE DEĞER KATMAYA DEVAM"
CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetiminde çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceklerini söyleyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, şöyle devam etti: "Ülkemize dayatılan zorluklar nedeniyle kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanındaki her ihtiyacında "ASELSAN yapar" diyerek yola çıktık. Çıktığımız zorlu yollarda hiçbir koşulda durmadık, hiçbir zorlukta pes etmedik ve milletimizden aldığımız güçle "Olmaz!" denileni oldurduk. "Yapamazsınız!" dediklerinin dünyadaki en iyisini yaptık. Sektörde öncü birçok firma ile küresel düzeyde ortak geliştirme ve üretim çalışmaları sürdüren ASELSAN'ımız, dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin yer aldığı Defense News Top 100 listesinde 48'inci sıradaki yerini koruyarak büyük bir başarıya imza attı. Ülkemizin şanlı bayrağını dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında yer alarak dalgalandırdık. Şirketimizin cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 Milyar TL'yi aştı. ASELSAN'ın net kârı da geçen yıla göre yüzde 33 artışla 4,5 Milyar TL seviyesine ulaştı. ASELSAN'ımızın konsolide net satışları geçen yıla göre yüzde 24 oranında artarak 16 Milyar TL seviyesini aştı. ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracattaki koşusuna da kesintisiz devam etti. Şirketimiz 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 Milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalayarak ülkemizin ihracat hacmine katkı sağladı. Yurt dışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurt dışı bakiye siparişler 1 Milyar ABD doları eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Global çapta savunma ve teknoloji alanında ülkemiz adına liderliği temsil eden ASELSAN'ımız bu yıl da fuarda yüzlerce ürününü sergileyecek. Bu ürünlerin her birinin arkasında milletimizden aldığımız güç ile çalışanlarımızın emeğinin birleşmesinden doğan büyük bir değer var. ASELSAN'ın yazdığı başarı hikayesi ülkemizin başarı hikayesidir. Bu yıl fuarda sergileyeceğimiz ürün ve sistemler Türk savunma sanayinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterecek. Başlangıcından bugüne kadar IDEF'in dünya çapında hak ettiği saygın konuma gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."