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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Ayedaş’tan afet haberleşme sistemi

Ayedaş’tan afet haberleşme sistemi
ANADOLU Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından geliştirilen Afet Haberleşme Sistemi, kullanılmak üzere devreye alındı. Bugüne kadar saha operasyonlarında en son teknoloji görüntülü bas konuş sistemi ile haberleşen Ayedaş ekipleri, sistem sayesinde, deprem ve benzer afetler neticesinde telekomünikasyon hizmetinin sekteye uğradığı durumlarda dahi iletişimde kendine yeterek, şebeke yönetimi, genel müdürlük, telsiz operatör binaları ile saha ekipleri arasında iletişim ve koordinasyonu devam ettirebilecek. Sistem kapsamında 3 kule ve 2 mobil haberleşme istasyonu devreye alınırken, 500'e yakın Ayedaş ekip aracı, bu kule ve istasyonlar üzerinden iletişime geçilmesini sağlayan haberleşme sistemleriyle donatıldı.
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Ayedaş’tan afet haberleşme sistemi
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