Birleşim’in halka arzına 6.7 kat talep

BIRLEŞIM Mühendislik'in 11-12 ve 13 Ağustos'ta talep toplanan halka arzı tamamlandı. Halka arz edilen 33 milyon adet hisse senedine, 6.74 kat talep geldi. 35 bin 734 yatırımcı halka arzda 222.3 milyon adetlik talepte bulundu. Gelen yüksek talep sonucu ek satış dahil 39 milyon adet hisse senedi 9.10 TL fiyattan satıldı. Halka arzın büyüklüğü 354.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen hisselerin yüzde 19'u bin lottan az talepte bulunan bireysel yatırımcılara, yüzde 56'sı ise bin lotun üzerinde talepte bulunan yatırımcılara satıldı. Hisselerin yüzde 25'i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara verildi.