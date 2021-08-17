Gurur ve güvenin simgesi ASELSAN

ASELSAN 20 Ağustos'a kadar İstanbul
'da düzenlenen, savunma sanayisinin yurt içi ve dışındaki önemli aktörlerini, tedarik makamlarını ve ülke heyetlerini buluşturan IDEF 2021'de, en büyük sergileme alanıyla ziyaretçilerini karşılıyor. ASELSAN, fuarın gerçekleşeceği TÜYAP
Fuar ve Kongre Merkezinde yer alan standında; Deniz Sistemleri, Hava Savunma Sistemleri, Sınır-Sahil Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, Elektro- Optik Sistemler ve Silah Sistemleri bölümlerinde 250'den fazla ürün ve sistemini tanıtıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri
ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü
, Jandarma Genel Komutanlığı
başta olmak üzere çok sayıda yurt içi müşterinin savunma ve güvenlik sistemleri ihtiyaçlarını karşılayan ASELSAN, özgün sistem ve çözümleri IDEF'te sergiliyor. Firmanın ürettiği sistemler yurt içi müşterilerin yanı sıra yurt dışında 71 ülke ülke tarafından kullanılıyor. Yurt dışından gelerek IDEF'21'i ziyaret edecek müşteriler ihtiyaç duydukları savunma sanayi ürünlerini ASELSAN standında bulacak. ASELSAN, IDEF'21'de genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu çok sayıda üst düzey yabancı heyeti ağırlıyor. Şirket, teknoloji transferini de içeren çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunuyor.
ASELSAN GÜÇLÜ, CESUR VE HAZIR
46 yıldır her koşulda ürününün arkasında olan ASELSAN'ın sağladığı milli güven gerçek sahada da kendini gösteriyor. ASELSAN, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her ürünü tedarik ettiği gibi bu ürünlerin sahada bakım ve onarımlarını da yıllarca devam ettirebilme yeteneğine sahip dünyanın sayılı şirketlerinden biri olma özelliğini taşıyor. En sıcak cephelerde bile ürününün arkasında olan ASELSAN, güvenlik kuvvetlerinin tüm ihtiyaçlarına savaşta ve barışta kesintisiz olarak yanıt veriyor. En zorlu coğrafyalardan bile gelecek bir çağrıyla daima hazır olan ASELSAN Entegre Lojistik
çalışanları, sıcak, kar, kış, çatışma, afet demeden nerede bir ASELSAN ürünü varsa güvenlik güçlerinin yanında oluyor. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak cephenin bir adım gerisinde görev yapan ekipler, havada, karada, denizde nerede bir ASELSAN sistemi varsa orada oluyor.
KESKİN GÖZLERE YURTDIŞINDAN SİPARİŞ YAĞMURU
Türk güvenlik güçlerinin bir ürünü kullanması, o ürünün global düzeyde ilgi görmesine neden oluyor. Güçlü bir referansa sahip ASELSAN'ın Elektro- Optik Sistemlerine yurt dışından yoğun talep devam ediyor. ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalar sayesinde milli güvenliğin keskin gözü oldu. Elektro-Optik Sistemler konusunda Türkiye'ye üstün yetenekler kazandıran ASELSAN, görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında kullanıcıya kesin üstünlük sağlayan çözümler sunuyor. Keşif, gözetleme, sınır güvenliği, durumsal farkındalık ve topçu desteği amaçlı kullanılabilen Doruk ve Dragoneye, farklı yüksek teknolojileri aynı sistem içinde barındırıyor. Piyadelerin, özel kuvvetlerin ve topçu hedef belirleyicilerin kullanımı için tasarlanan Doruk, uzaktan kullanım imkanı da sağlıyor.