Giriş Tarihi: 17.8.2021

Gurur ve güvenin simgesi ASELSAN

Savunma ve teknoloji alanındaki bağımsızlığın simgesi haline gelen ASELSAN her yıl olduğu gibi bu yıl da IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının en dikkat çeken şirketi oldu