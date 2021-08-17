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Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları verileri: 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:22 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:22

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları verileri: 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları verileri: 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri önemle takip ediliyor. Alış ve satış verileri tam bu noktada önem kazanırken özellikle yaz mevsimi ve düğün sezonunun da devam etmesi ile birlikte hem takı takmak hem de yatırım amaçlı kullanmak için sarı metali tercih edenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 791 liradan işlem görmektedir. Peki; 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları son dakika bilgileri.

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan son dakika verileri gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 17 Ağustos bugün gram altın 485 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 110 liradan işlem görmektedir. Canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenler ise "17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış bilgilerini görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 439,02

SATIŞ: 455,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.221,00

SATIŞ: 3.273,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.227,00

SATIŞ: 3.275,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.110,10

SATIŞ: 3.171,39

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.582,00

SATIŞ: 1.605,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,91

SATIŞ: 485,99

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Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları verileri: 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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