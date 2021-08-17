Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları verileri: 17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan son dakika verileri gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde 17 Ağustos bugün gram altın 485 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 110 liradan işlem görmektedir. Canlı ve güncel rakamları öğrenmek isteyenler ise "17 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilir, alış ve satış bilgilerini görebilirsiniz.