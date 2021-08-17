Milli güvenliğe “3700” desteği

Türk mühendisliğinin haberleşme alanındaki en niş ürünlerinden biri olan 3700 serisi telsizler dikkat çekiyor. GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle donatılan kriptolu telsiz, güvenlik güçlerinin sahadaki en büyük destekçisi oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması amacıyla kurulan ASELSAN, yıllar içinde farklı alanlarda faaliyet gösteren global bir teknoloji şirketine dönüştü. Yarım asırlık telsiz tasarım ve üretim geleneğine sahip ASELSAN, kamu güvenliği haberleşmesine yönelik geliştirdiği yeni 3700 serisi ülkemizde ve dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler kullanarak güvenli bir biçimde haberleşmeleri adına ürünler geliştiren ASELSAN, dost ve müttefik ülkelere söz konusu ürünleri ihraç da ediyor. ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığı Sayısal Haberleşme Şebekesi (SHŞ) Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara
ve İstanbul kullanıcılarına ses ve verinin entegre edildiği anahtar çözüm Milli Kriptolu DMR (Digital Mobile Radio) Sayısal Telsiz Sistemi sundu. Proje kapsamında geçen yıl 40 binin üzerinde kullanıcı terminali teslim edildi. Bu rakam içindeki 20 bini aşkın 3700 DMR el telsizi teslimatı da yakın zamanda gerçekleştirildi. Anılan teslimat, firma tarihinde tek kabulde gerçekleştirilen en yüksek sayıda telsiz teslimatı özelliğini taşıyor. "
ZAFER" İSMİ VERİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü
ile birlikte geliştirilen ve Türk polisinin "Zafer" ismini verdiği 3700 DMR el telsizi, kompakt ve pratik yapısıyla kullanıcının memnuniyetini kazandı. Cihaz, daha prototip aşamasındayken Design Turkey 2017 İyi Tasarım Ödülü almıştı. El telsizi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, özel kuvvetler
, acil sağlık hizmetleri, itfaiye ve diğer belediye birimlerinin haberleşme ihtiyaçlarına yönelik farklı özelliklerde ürünler sunan ASELSAN'ın bu alandaki yeni çözümlerinden birini oluşturuyor. Telsiz, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor. Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor.