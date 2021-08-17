Savunmanın lideri sürdürülebilirlikte de iddalı

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarını kurum kültürü olarak benimseyen ASELSAN
, Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı. Tüm koşullara rağmen istikrarlı büyümesini sürdüren şirket, sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye
'nin milli gücü olmaya devam ediyor. "Sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olmak" vizyonunu benimseyen ASELSAN, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. ASELSAN, yarım asra yakın süredir ürettiği ileri teknolojilerle hayatın birçok farklı alanında önemli görevler üstlenirken sürdürülebilirliği de ön plana alıyor. Sürdürülebilirlik Raporunu yayınlayan ASELSAN, toplum, çevre ve ekonomi boyutlarıyla da sürdürülebilirlik çalışmalarına ivme kazandırdığını açıkladı.