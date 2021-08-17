Son dakika haberi... Emekli ve memura 3600 ek gösterge zammı: 1.8 milyon kişi yararlanacak...

Ek gösterge artışının memurlarla birlikte emeklileri de kapsaması bekleniyor. Bu düzenleme memurların hem görev ücretine hem emekli aylığına hem de ikramiyesine olumlu yansıyacak. Daha önce öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi gündeme gelmişti.