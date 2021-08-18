Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmesi

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusu gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi haline geldi. Son günlerde hareketli günler yaşayan altının gram fiyatındaki düşüş yatırımcıları da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna ise canlı ve anlık rakamlar ile cevap arıyor. İşte, 18 Ağustos Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum!
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Yaz aylarında yükselişe geçen altın fiyatları son haftalarda ise düşüş yaşıyor. Her gün olduğu gibi bugün de canlı ve anlık altın fiyatı rakamları merak edilirken, altın kurunun önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği ise merak konusu oldu.
''GRAM ALTIN CİDDİ ALIM FIRSATI VEREBİLİR''
Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para ekranlarında altının gram fiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın için kritik seviyelere dikkat çeken Paksoy, gram altının 1-2 yıllık perspektifte yatırımcısını koruyacağını ifade ederek, "Gram altın, 450 ve altına gelirse orta ve uzun vadede ciddi alım fırsatları verebilir" dedi.
Gram Altın Fiyatı
Alış: 486,14
Satış: 486,22
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 792,00
Satış: 803,00
Tam Altın Fiyatı
Alış: 3.102,98
Satış: 3.164,14
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 3.224,00
Satış: 3.272,00