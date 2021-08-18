Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği 19 Ağustos sabahında yaşanmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki değerli metalin alış satış grafiğini merak ederken altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi tam bu noktada yatırımcısına yardımcı oluyor. Buna göre; 19 Ağustos 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika…