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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.8.2021 05:56

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündemine geliyor. Koronavirüs döneminde dolar yerine sarı metale yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. Tam bu noktada Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi altın alıcısı tarafından yakın mercekten takip ediliyor. Son olarak gram altın fiyatının 500 TL’nin altına düşmesi piyasaları hareketlendirdi. Peki altın fiyatları ne kadar? 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel rakamları

Altın fiyatları üzerindeki son dakika hareketliliği 19 Ağustos sabahında yaşanmaya devam ediyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ellerindeki değerli metalin alış satış grafiğini merak ederken altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi tam bu noktada yatırımcısına yardımcı oluyor. Buna göre; 19 Ağustos 2021 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,42

SATIŞ: 459,49

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.119,97

SATIŞ: 3.181,45

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.579,00

SATIŞ: 1.604,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.226,00

SATIŞ: 3.275,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.233,00

SATIŞ: 3.282,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 789,00

SATIŞ: 802,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 485,00

SATIŞ: 485,08

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 19 Ağustos Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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