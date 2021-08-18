Seiko ve Iwate eyaleti, sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle kurdukları yeni ortaklığı kutluyor

Bu anlaşma özellikle Hiraniwa Yaylası'ndaki beyaz huş ormanının gelecekteki uzun vadeli sağlığının korunmasına yardımcı olacak. Burası, Japonya'daki en büyük beyaz huş ormanı ve güzelliğinin yanı sıra çevre açısından önemiyle de tanınıyor. Anlaşmanın eğitimle ilgili bir boyutu da var. İki Seiko firması, Grand Seiko Studio Shizukuishi ziyaretçilerine, Iwate'nin nam saldığı yüksek zanaatkarlık düzeyini sergilemek amacıyla eğitim programları sunacak.

Tokyo'da ve Kuzey Japonya'daki Iwate Valiliği'nde eşzamanlı olarak imzalanan anlaşma, Seiko'nun sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşma yolundaki adımlarından biri. Iwate Valiliği'nde, Vali Takuya Tasso'ya Morioka Seiko Instruments Inc. Başkanı Yoshiaki Hayashi eşlik etti. Tokyo'da ise Seiko Watch Corporation Başkanı Akio Naito anlaşmayı imzaladı.

Seiko Watch Corporation'ın ana üretim tesislerinden olan Morioka Seiko Instruments Inc., 1970 yılında Shizukuishi kentinde kuruldu. Seiko'nun mekanik saat üretim faaliyetlerinin yapıldığı kent, 2020 yılında açılan Grand Seiko Studio Shizukuishi'ye de ev sahipliği yapıyor. Iwate eyaletinin başkenti Morioka'yı da içeren bölge, geleneksel Japon zanaatkarlığıyla dolu tarihiyle ünlü. Temiz havası ve saf sularıyla, en yüksek kalite saat üretimleri için ideal bir konum haline geliyor.