44 bin kadın girişimciye dört milyarlık destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, mart ayında devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 44 bin girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 4 milyar lirayı aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir" dedi. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı, Bursa
, Gaziantep
, Antalya
, Trabzon, Samsun ve Konya'dan sonra Malatya
'da gerçekleştirildi. Arslan, Halkbank olarak bu yıl kadınların çalışma hayatına dahil olması ya da sahip oldukları işletmeleri daha ileriye taşımaları için seferber olduklarını söyledi. Malatya'da bir girişimcinin, Halkbank'tan kullanmış olduğu krediyle gastronomi sektörüne yatırım yaparak 350 kişilik kapasiteye sahip bir restoranı hizmete açtığı bilgisini veren Arslan, Elazığ'da bir iç mimar girişimcinin de dekorasyon sektöründe faaliyet gösterirken, kadın girişimci kredisiyle CNC tezgahı alarak imalata başladığını aktardı.
14 İLDEN 1.500 KİŞİ
Kadın Girişimci Destek Paketi'ne Doğu Anadolu Bölgesi'nden de geniş ilgi gösterildiğini belirten Genel Müdür Osman Arslan, 14 ilden 1.500'ü aşkın kadın girişimcinin desteklerden faydalandığını, bölge özelinde 139 milyon liralık kredi hacmine ulaşıldığını söyledi.