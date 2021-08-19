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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 19 Ağustos bugün canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmesi
Giriş Tarihi: 19.8.2021 08:38 Son Güncelleme: 19.8.2021 08:38

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 19 Ağustos bugün canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmesi

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmesi

Serbest piyasada altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesiyle yükselişe geçen altının gram fiyatı son günlerde hareketli günler yaşıyor. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ise altın düşecek mi, düşecek mi sorusuna cevap arıyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere altın kurundaki güncel değişimlere ve son dakika gelişmelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, canlı ve anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusu gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi haline geldi. Son günlerde hareketli günler yaşayan altının gram fiyatındaki düşüş yatırımcıları da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna ise canlı ve anlık rakamlar ile cevap arıyor. İşte, 19 Ağustos Gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum!

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Yaz aylarında yükselişe geçen altın fiyatları son haftalarda ise düşüş yaşıyor. Her gün olduğu gibi bugün de canlı ve anlık altın fiyatı rakamları merak edilirken, altın kurunun önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceği ise merak konusu oldu.

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmesi

''GRAM ALTIN CİDDİ ALIM FIRSATI VEREBİLİR''

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Para ekranlarında altının gram fiyatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın için kritik seviyelere dikkat çeken Paksoy, gram altının 1-2 yıllık perspektifte yatırımcısını koruyacağını ifade ederek, "Gram altın, 450 ve altına gelirse orta ve uzun vadede ciddi alım fırsatları verebilir" dedi.

Gram Altın Fiyatı

Alış: 486,14

Satış: 486,22

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 792,00

Satış: 803,00

Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmesi

Tam Altın Fiyatı

Alış: 3.102,98

Satış: 3.164,14

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 3.224,00

Satış: 3.272,00

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 18 Ağustos altın fiyatları son dakika gelişmesi

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.585,00

Satış: 1.606,00

CANLI VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? 19 Ağustos bugün canlı ve anlık altın fiyatları son dakika gelişmesi
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