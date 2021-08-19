Dev projede sona doğru! 50 ili birden ilgilendiriyor

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİ İLE YOL BU HALE GELDİ"

Tuncay Kır isimli vatandaş ise "Projenin çok güzel olduğuna inanıyoruz. Bölgemizde bir hareketlilik, Ege'ye 6-7 saatte gideceği söyleniyor. Çok az bir noktada yapılacak yer kaldı. 25 noktada tünel ve burada viyadük var. Mesudiye'ye kadar olan her yer canlandı. Mesudiye ilçesindekiler önceden Ordu merkeze gelmezken, şuan haftada 3 gün buraya dolmuş kalkıyor, 55 dakikada buraya geliyorlar. Devletimizin desteği ile bu yol bu hale geldi, geçmişte Osmanlı Padişahı Abdülhamit tarafından çizildiği söyleniyor" şeklinde konuştu.

"Burası Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nin bağlantıları" diyen Hulis Kır da "25 tünelden oluşan 300 metreden fazla viyadüğü bulunan bir yol. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yolda çok büyük emeği var" ifadelerine yer verdi.

