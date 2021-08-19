Sabah yazarları Aksaray’da

TURKUVAZ Medya
'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi
'nin 'İl buluşmaları' etkinliği aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye
'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen 'İl buluşmaları' etkinliğinin 15'inci durağı Aksaray
oldu.
VALİ EV SAHİPLİĞİNDE
SABAH'ın dev yazar kadrosu, 18-19 Ağustos tarihleri arasında Aksaray'ı keşfediyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, SABAH yazarları ilin ekonomik ve sosyokültürel haritasını masaya yatırıyor. İki gün sürecek etkinlikte, SABAH yazarları şehrin zengin tarihi, kültürüne tanıklık ederken, doğal güzelliklerini de gezecek. Etkinliğe, SABAH Gazetesi Haber koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu
, SABAH yazarları Yavuz Donat
, Osman Altınışık, Hülya Güler Akbaş
, İsa Tatlıcan, Levent Tüzemen, Metin Can, Emine Tunadan ve İlker Gezici katıldı.