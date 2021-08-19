Türkiye 2020’de 1 milyar 836 milyon dolar ilaç ihraç etti

Türkiye'nin ilaç ve eczacılık sektörü ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 26,8 artışla 1 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin ilaç ve eczacılık ürünleri ihracatı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının da etkisiyle arttı. Son dönemde stratejik önemi vurgulanan ilaç sektörü, dünyada en yüksek katma değer sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Hastalıkların etkisiyle son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine giren sektör, dünyada üçüncü büyük sektör konumunda bulunuyor. Türkiye, üretim standartları, teknolojisi ve kapasitesi itibarı ile oldukça gelişmiş bir ilaç sanayine sahip.



İHRACATIMIZDA GÜNEY KORE İLK SIRADA

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın yayınladığı Türkiye İlaç Sektörü 2020 raporuna göre 90 ülkeden gerçekleşen ilaç ithalatının yüzde 61,6'sı Avrupa bölgesinden yapıldı. Türkiye'nin 2020 yılında yaptığı ilaç ithalatının toplam rakamı 5 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en çok ithalat yapılan ülke Almanya oldu. Türkiye bir önceki yıla göre ilaç ihracatını da artırdı. Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği ilaç ve eczacılık ürünleri dış satımında 615,8 milyon dolarla Güney Kore ilk sırada yer aldı. Onu 94,8 milyon dolarlık ihracatla Irak takip etti. Almanya'da ithal edilen ilaç 2020 yılında 1 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'yı sırasıyla ABD, Güney Kore, İtalya, Çin takip etti.



TEDAVİ KORUNMA İLAÇLARI İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'de 2020 yılı ilaç ihracatında koronavirüs salgınının da etkisiyle 1,1 milyar dolarlık değerle tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) aldı. Bunu insan ve hayvan kanı, serum, aşı ve toksin gibi ürünler ile eczacılık eşyası takip etti. Geçen yıl dış satımı en fazla artan ürün grubu ise yüzde 564,3 ile glikozitler oldu. Oransal artışta bu ürün grubunu yüzde 83,8 ile provitaminler ve vitaminler, yüzde 77,1 ile hormonlar takip etti. İlaç endüstrisi Türkiye'de yaklaşık 680 kuruluş, uluslararası standartlarda üretim yapan 99 ilaç ve 11 hammadde üretim tesisiyle 12 binden fazla ürün sunuyor. Türkiye'nin ilaç ihtiyacının yüzde 88'i yurtiçi üretimle karşılanıyor. Yüksek üretim kapasitesi ve ileri teknoloji kullanımıyla büyümesini sürdüren Türk ilaç ve eczacılık sektörü ihracat performansıyla göz dolduruyor. Pandemide sektörün ihracatı yüzde 26,8 büyüdü.

İLAÇ İHRACATI ASYA'DA YOĞUN

Geçen yılla göre ithalat oranlarını karşılaştırdığımızda Güney Kore'den 2019 yılında 414 milyon doları ilaç ithalatı yapılırken 2020 yılında bu oran yüzde 45 artarak 598 milyon dolara yükseldi. Fransa'dan ise 2019 yılında 406 milyon dolar ilaç ithalatı yapılırken yüzde 26 düşüşle 2020 yılında 299 milyon dolara geriledi. İlaç ihracatının ise en yoğun olduğu bölge yüzde 62,4 ile Asya bölgesi oldu. 2020 yılında ihracatın yapıldığı ülkeler incelendiğinde Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başa olmak üzere 177 ülkeye ihracat gerçekleşti.