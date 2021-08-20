8.5 milyar liralık yatırım yapıyoruz

Türkiye
ekonomisinin yanı sıra sosyal hayatın da önemli yapı taşlarından biri olan Türk Telekom
, ülkenin dijital dönüşümüne öncü olmak hedefiyle çalışıyor. Şirketin bu hedefe ulaşma motivasyonunun odağında ise fiber yatırımlar var. Halen ülke genelinde 345 bin kilometre olan Türk Telekom fiber ağların büyüklüğünü hızla artırmak için harıl harıl çalıştıklarını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal
, "Fibere ulaşabilir hane sayımız 8.1 milyona ulaştı. Bu markaya yatırımı vatana hizmet etmenin bir yolu olarak görüyoruz" dedi. Yatırım iştahlarının hayli yüksek olduğunu söyleyen Önal'la yılsonu hedeflerini ve 5G sürecindeki yol haritalarını konuştuk.
İlk 6 aylık bilançonuzu açıkladınız…
İlk altı ayda beş benzemez dönemler yaşadık pandemi nedeniyle. Müşteri reflekslerinde inişler-çıkışlar oldu. Köklü ve uzun süreden beri çok ciddi yatırımlar yapan şirket olduğumuz için bütün bunların semerelerini aldığımız bir 6 ay oldu. Bu dönemde yüzde 19'luk büyümeyle 15.8 milyar liralık gelir elde ettik. FAVÖK'ümüz 7.8 milyara ulaşırken, FAVÖK marjımız yüzde 49.6 gibi inanılmaz bir rakam oldu. 2.6 milyar lira net kâr elde ederken, son 12 ayda grup bazında abone sayımız ise 2 milyon artarak 50.7 milyona ulaştı.
Bu sonuçlar üzerinde pandeminin etkisinin olduğunu söyleyebilir miyiz?
Elbette, pandeminin özellikle sabit internet
abonelerinin artışı üzerinde çok önemli bir etkisi söz konusu. Sabit internetteki talep artış hızı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Dolayısıyla bu yüksek talebin etkisiyle bizim için hem operasyonel hem de finansal açıdan iyi bir performans gösterdiğimiz bir dönem oldu. İkinci yarı için de beklentimiz yüksek. Gelir hedefimizi yüzde 16'lık büyümeden 17'ye revize ettik.
İnternet talebinin yüksek olması saha çalışmalarınıza nasıl yansıdı?
Santrallerimiz ve saha elemanlarımız ile tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Pandemiyle beraber ülke olarak özellikle ikinci evler konusu gündemimize geldi. Uzaktan çalışma bu kavramı öne çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda bu talep daha çok tatil dönemlerinde ve bölgelerinde kendini gösterirken artık ülkenin her tarafında bu alanda yüksek talep alıyoruz.
Vakalarda yaşanan düşüş, aşılama bu talebi azaltır mı?
Dataya ve erişime olan ihtiyacın bundan sonra da kıymetli olacağı muhakkak. Artık hiçbir zaman pandemi öncesindeki gibi stabil bir hayat yaşamayacağız; bu kesin. Türkiye'nin internet penetrasyonunu artırmak bizim ödevimiz.
Bu yüksek talep yatırım ihtiyacını artırıyor mu?
Elbette, bu nedenle yatırım hedefimizi bu yıl iki kez revize ederek 8.5 milyar TL'ye çıkardık. Bu tutarın 2.7 milyar TL'sini ilk yarıda yaptık. İkinci altı ayda 5.8 milyar TL'lik yatırım öngörüyoruz. Yatırım iştahımız hayli yüksek. Pazarın durumu, yüksek talep, yatırımın geri dönüşünün daha hızlı olması bizim iştahımızı açıyor. 2005'teki özelleştirmeden bu yana ülkemizin dijital dönüşümüne yaptığımız yatırım 17.9 milyar doları aştı.
Fiberleşme bu yatırımlarda önemli bir yer tutuyor olsa gerek…
Bizim yatırımlarımız fiberleşmeyi artırmak üzerine. Pandeminin başında oluşabilecek talebi öngördük, yatırımlarımızı revize ederek ve daha fazla fibere kaydırarak çok stratejik bir aksiyon aldık. Şu an 345 bin kilometrelik fiber ağımız var. Fibere ulaşabilir hane sayımız 8.1 milyona ulaştı. Bütün odağımız bu oranı artırmak. Türkiye'deki sokakların ilk yarıyıl sonu itibarıyla yüzde 85'ine fiberle gittik. Bu yıl 500 binin üstünde bir dönüşüm söz konusu. Türkiye'nin internet hızının artırmanın yolu başta fiberden geçiyor.
Fiberleşme yatırımlarının 5G'ye geçişteki katkısı ne olacaktır?
5G'nin temel yapı taşı fiberdir. LTE baz istasyonlarının yüzde 45'i fiberleşmiş bir operatör olarak fiber yaygınlığımızı artırıp dijitalleşme ve 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlıyız. Türk Telekom yaygın fiber ağından milletimizin daha fazla yararlanabilmesini sağlayabilmek amacıyla toptan seviyede işletmecilere sunduğumuz erişim ürünleri fiyatlarında çok önemli seviyelere varan indirimler sunmak için BTK'ya başvurduk ve başvurumuz kurum tarafından çok yakın bir süre önce onaylandı.
YEREL KALMA LÜKSÜMÜZ YOK
Yurtiçinin yanı sıra yurtdışı yatırımlarınızda da artış olacak mı?
Mühendislerimizin geliştirdiği teknolojilerle
dışa bağımlılığı azaltarak yerli
üretime ivme kazandıracağımıza inanıyoruz.
Yurtdışına yönelik şirketlerimiz olan
Türk Telekom International (TTI) ve Argela'ya
değinmekte fayda var. Argela'nın
Amerika'daki iştiraki Netsia'nın
dünya çapındaki 5G
standartla Network
ekipmanlarını belirlemekle
ilgili Ar-Ge çalışmaları
var. 5G mobil haberleşme teknolojileri
alanında 33 patenti ve çok önemli
işbirliği yaptığı markalar var. Dünyanın
sayılı ağ ekipmanları üreticilerinden Juniper
Networks işbirliği ile dünyaya 5G teknolojileri
ihraç ediyoruz. Grup olarak
yurtdışına teknoloji ihraç eden işler
yapmaya çalışıyoruz. Bir teknoloji
şirketi olarak yerel kalma
lüksümüz yok.
KOBİ'lere dijital dönüşüm desteği
Kurumların dijital dönüşümü sizin için nasıl bir iş potansiyeli yaratıyor?
Kurumların dijital dönüşümüne öncülük
etmek şirketimizin vazifelerinden biri.
Bünyesinde en fazla kurumsal müşteri
barındıran entegre telekom operatörüyüz.
KOBİ'lerin dijital dönüşümünü de ziyadesiyle
önemsiyoruz.
1 Ekim'de yeni çalışma düzenine geçiyoruz
Aşılama ile birlikte nasıl bir çalışma düzenini belirlediniz?
Grup çalışanlarımız 35 bin kişi. Bir
taraftan salgının seyrini izlemeye devam
ederken salgın sonrası kalıcı olarak uygulayacağımız
yeni çalışma modelimizi
1 Ekim'de canlıya almayı hedefliyoruz.
Model, 4 ayrı çalışma düzenini içeriyor.
Pokus'ta hedefimiz 1.5 milyarlık işlem hacmi
Pokus ile Fintek alanına da girdiniz. Buradaki hedefleriniz nelerdir?
Pokus uygulamamızı önümüzdeki günlerde
tüm Türkiye'de göreceğiz. Hedefimiz
pazardan Türk Telekom'un büyüklüğüne
yakışır bir pay almak. 2025'e kadar
5 milyon kullanıcı hedefliyoruz. 1.5 milyar
TL'lik işlem
hacmi bekliyoruz.
Bu alana
fokuslanacağız.