Altın fiyatları için yön yukarı döndü! Uzman isimden çarpıcı altın yorumu: Bu fiyatlardan altın alınır mı?

"TRENDİN KIRILMASI İÇİN 400 LİRANIN ALTINA SARKMASI LAZIM"

Gram altın fiyatları için trendin hep yukarı olduğunu belirten uzman isim, "Bu yükseliş trendinin kırılması için 400 liraların aşağı yönlü geçilmesi lazım. Grafiğe bakarsanız görürsünüz. Hatta bu bile trendi net olarak kırmaz. Ciddi bir düzeltme olarak etiketlenebilir" diye konuştu.