’Fatih’in keşfi sonrası sıra petrole geldi! Türkiye hız kesmiyor: Trakya ve Güneydoğu’da hummalı çalışma

PETROL FİYATLARI İLE RUHSAT BAŞVURUSU BİRLİKTE ARTTI

2016 ocak ayından itibaren yükselişe geçen ham petrol fiyatlarının etkisi Türkiye'de 2017 yıl sonu itibariyle görülmeye başlanırken, yükselen petrol fiyatları 2019 yılındaki petrol arama ruhsatı sayısının da 2017 yılına göre yüzde 70.2 oranında artmasına neden oldu.

Uzun süren bir durağanlık döneminin ardından yükselişe geçen petrol faaliyetleri bu kez de 2019 aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tekrar durağanlık dönemine girdi.