Giriş Tarihi: 20.8.2021

Kısa vadeli dış borç 25.7 milyar $ azaldı

Revizyonlar sonrası kısa vadeli dış borç 119.2 milyar dolara geriledi. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 33.6 milyar dolar, reel sektörün açığı 37 milyar dolar azaldı