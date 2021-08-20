Memur zammı görüşmelerinde son durum: Toplu sözleşme görüşmeleri ile memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Memur zammı için gözler Toplu sözleşme görüşmelerinden gelecek son dakika gelişmelerine çevrildi. SABAH Memurlar, memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Bu noktada çeşitli beklentiler bulunurken görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasında yasal olarak sona ereceği biliniyor. Bu noktada ise "Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum...