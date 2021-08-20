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Giriş Tarihi: 20.8.2021 17:05 Son Güncelleme: 20.8.2021 17:24

Son dakika haberi | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Son dakika haberi | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...

Son dakika haberi: Sabah Memurlar, 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam tekliflerine ulaştı. Toplu sözleşme ile iki yıllık zam oranları belli olacak. Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşme süreci içerisinde çözülecek dediği 3600 ek gösterge ile ilgili de yeni bir müjde var. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Bugüne kadar yapılan toplantılarda 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlandı. Kamu çalışanları bu müzakerelerde önemli kazanımlar elde etti.

SABAH Memurlar memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.

Sabah Memurlar üzerinde çalışılan yeni teklife ulaştı.

2 PUANLIK ARTIŞ

Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.

Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.

EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.

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Son dakika haberi | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
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