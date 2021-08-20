Son dakika: İşsizlik verileri ve ekonomide atak! Tek haneye adım adım...

Son dakika: Türkiye, pandeminin etkili olduğu 2020'de ve bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olurken, 1 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyrek verisi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük büyüme oranlarından birine ulaşılması bekleniyor. Sanayi üretiminden kapasite kullanım oranına, güven endekslerinden ihracat rekorlarına, otomotiv ve beyaz eşya satışlarından şirketlerin açıklanan ikinci çeyrek bilançolarına kadar tüm verilerde kendini hissettiren büyüme, işsizlikteki düşüş ve yeni işe yerleştirmelerdeki artışla ete kemiğe de büründü.