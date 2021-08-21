AVM ve marketlerde depozito dönemi başlıyor: Ambalajların iadesinde ücret geri alınacak!





"POŞET SİSTEMİNDEN DAHA HIZLI ADAPTE OLUNABİLECEK BİR SİSTEM OLACAK"

Eroğlu, "Bu sistemin poşet sisteminden daha da kolay adapte olunabilecek bir sistem. Çünkü poşette bedel ödeyerek alıyoruz. Bunda ise tam tersine götürülen ambalajda bedeli geri alıyoruz. Yani çevreye duyarlı bir vatandaşa herhangi bir maddi yükü olmayan bir sistem" diye konuştu.