Bakan Varank Çakıl’ı inceledi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı
'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı
, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE), ASELSAN
, HAVELSAN
, ROKETSAN, TÜBİTAK ve diğer bazı şirketlerin stantlarını tek tek dolaşan Varank, sergilenen ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çakıl Milli İşlemci Projesi'ni TÜBİ- TAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve ASELSAN'ın beraber gerçekleştirdiğini aktaran Varank, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli olarak tasarlanmış işlemcisini elimizde tutuyoruz. Mikro işlemciler günümüz teknoloji dünyasının olmazsa olmazları ve bildiğiniz gibi çip krizi dediğimiz dünyadaki çip krizinin aslında bir parçasını elimizde tutuyoruz" dedi. Özellikle savunma sanayinde kullanabilecek mikro işlemcilerle ilgili dünyada büyük kısıtlamalar olduğunu belirten Varank, şunları söyledi: "Ülkeler başka ülkelere özellikle savunma sanayinde kullanmak üzere bu işlemcileri vermiyorlar. İşte biz de ASELSAN'la beraber Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteklediği bir projeyle TÜBİTAK Bilgem olarak ilk işlemcimizi tasarladık ve üretimini yaptırdık. Savunma sanayinde bu tip ürünlerde bağımlılığımızı azaltacağız."