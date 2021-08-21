Karadeniz’de en büyük keşfin yıl dönümü: 21 Ağustos!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de 'Fatih' sondaj gemisinin, Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfini açıkladı.

Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti. Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı. Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'deki ilk keşfin yıl dönümü olan 21 Ağustos'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.



DOĞAL GAZIN KARADAKİ ÜSSÜNDE HUMMALI ÇALIŞMA



Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda ise TPAO'nun çalışmaları devam ediyor. 2023 yılında karaya çıkarılması hedeflenen doğal gaz için rafineri ve tesis kurma çalışmaları süren Filyos, milli sondaj gemileri 'Kanuni' ve 'Fatih'in karadaki merkezi oldu. Limandaki 960 dönümlük alan, TPAO'ya tahsis edildi. Doğal gazın karaya çıkarılması çalışmalarında ise 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.