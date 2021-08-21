Katkı ve öğrenim kredisi olanlar dikkat! Büyük avantaj için son günlere girildi

ÖDEMELERDE İLK 2 TAKSİT ÖNEMLİ

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden 30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021'e kadar ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilk ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.