Maliyenin kara listesinden çıkma fırsatı

Yapılandırma kapsamında KDV artırımına giden mükellefler, beyanname vermediği, adresinde bulunmadığı, defter ve belge ibraz etmediği, yanıltıcı, sahte belge kullandığı için yer aldıkları "özel esaslar listesinden" çıkacak. Haklarında KDV yönünden ihtiyacı haciz uygulanan mükellefler de yararlanabilecek. Buna göre son 5 takvim yılında faaliyette bulunulan dönemlerin tamamına ilişkin olarak KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren bu listeden çıkarılacak. Gelir İdaresi Başkanlığı
'nca hazırlanan KDV Genel Uygulama Tebliği yürürlüğe girdi. Yapılandırma Yasası kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar listesindeki durumu yeniden düzenlendi. Bu listede yer alıp 2016, 2017
, 2018
, 2019
ve 2020
takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak, KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacak. 2016 ve 2017 yılları için artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacak.