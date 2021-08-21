Memur zammı 2022 ne kadar olacak, ne zaman belli olur, teklif ne? Toplu sözleşme görüşmeleri - Memur zammı son durum!

Memur zammı için gözler Toplu sözleşme görüşmelerinden gelecek son dakika gelişmelerine çevrildi. SABAH Memurlar, memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. Bu noktada çeşitli beklentiler bulunurken görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasında yasal olarak sona ereceği biliniyor. Bu noktada ise "Memur zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur, görüşmelerde son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte memur zammı görüşmelerinde son durum...
Toplu sözleşmenin bu aşamasında artık yapılacak iki yıllık zam oranları belli olacak. Hükümetin 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifini artırması bekleniyor.
Sabah Memurlar üzerinde çalışılan yeni teklife ulaştı.
2 PUANLIK ARTIŞ
Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artış düşünülüyor.
Edindiğimiz bilgiye göre; Yeni zam oranlarının ise 7+8 ve 8+7 olması bekleniyor. Ancak müzakerelerle bu oranlar 1 ya da 2 puan daha artabilir.
EK GÖSTERGE MÜJDESİ
Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer ünvanlarda da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek.