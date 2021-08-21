Reel sektöre 3 yeni destek paketi

Türkiye ekonomisinin pandemi sürecini atlatıp göz kamaştıran bir büyüme performansı sergilemesinde başrolü oynayan ihracatçı firmalar ile KOBİ'lere yeni destek paketi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, mart ayında açıkladıkları Ekonomi Reform Programı
'nda üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını belirterek, "Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak" dedi. Kocaeli Kongre Merkezi
'nde düzenlenen "Kocaeli İş Dünyası
Buluşması" programında açıklamalarda bulunan Elvan, uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın sanayici açısından öneminin farkında olduklarını belirterek, bu noktada Kredi Garanti Fonu
destekli üç yeni mekanizmayı başlatacaklarını söyledi.
İLAVE İSTİHDAMA KATKI
Elvan, hazırlanan destek paketleri ile ilgili olarak, "İlk olarak, likidite sıkıntısı çeken küçük ölçekli firmalara ilave istihdam ettikleri her bir kişi için KGF kefaletiyle krediye erişim imkânını, ikincisi, imalata dayalı ve ihracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatı ile 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi desteğini, üçüncüsü, ihracat potansiyeli yüksek olan KOBİ'lerin dış pazarlara açılmalarını teşvik etmek üzere Eximbank Kredi Destek Paketi
'ni devreye alıyoruz" bilgisini verdi. Elvan, tüm bu paketlerin, reel ekonomiyi, üretken kesimleri teşvik etmek amacını taşıdığını, mevcut kaynakları seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyeli daha da geliştirmek için kullanacaklarını bildirdi.
ARA ELEMAN SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Sanayicilerin ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunların farkında olduklarını belirten Elvan, "Bu sorunun çözümüne yönelik hazırlıklarımızı hemen hemen tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerine ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız. Sanayicinin yükünü hafifletmek için de bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz. Bu alanda atacağımız adımların, istihdam piyasalarında ciddi bir dönüşümü teşvik etmesini bekliyoruz" dedi.
ÇARKLARI DÖNDÜRENLERİN YANINDAYIZ
Hazine ve Maliye Bakanlığı
olarak, üretime, ihracata ve istihdama can verenlerin, yani ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösterdiklerine işaret eden Elvan, sağlıklı kararlar için ekonomideki gelişmeleri yerinde gözlemlemenin, ihtiyaçları sahada tespit etmenin ve karşılıklı istişarelerde bulunmanın değerini çok iyi bildiklerini dile getirdi.
BÜYÜME % 8'İ GEÇECEK
TÜRKİYE ekonomisinin salgın sürecinde alınan tedbirlerin etkisiyle üretim kapasitesini koruduğunu ve büyümeye devam ettiğini kaydeden Elvan, "2021'in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ediyor. Salgınla ilgili dışsal bir şok olmaması durumunda 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamız" dedi.
CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ SÜRECEK
ELVAN, ihracatta yıllık 200 milyar doların üzerine çıkılarak rekor kırıldığını, dünya ihracatından alınan payın da arttığını belirterek, "2021'de güçlü ihracat performansımız, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık bekliyoruz. Cari açıktaki düşüş, dış finansman ve ülke risk primi baskısını azaltmada da kritik bir rol oynayacak" dedi.
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
ELVAN, temmuz ayında bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleri ile planlanmış faiz, yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nisbi yükseliş gerçekleştiğini ancak bu durumun dönemsel artışı gösterdiğini belirterek, "Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3.5 olarak tutma hedefimize sadığız, bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Elvan, yurt içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttiklerini söyledi.
103 MİLYARLIK GELİRDEN VAZGEÇTİK
BAKAN Elvan, para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına, maliye politikalarıyla da enflasyonla mücadeleye destek verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Örneğin akaryakıtta eşel-mobil sistemi uygulaması kapsamında KDV ve ÖTV gelirimizden feragat ediyoruz. KDV, ÖTV ve stopaj indirimleri ile bir yandan salgından en fazla etkilenen sektörleri desteklerken, diğer yandan da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. İndirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. İç talebin dengeli artışını destekleme amacıyla makro-ihtiyati tedbirleri de uygulamaya aldık. Son çeyrekte enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini öngörüyoruz."