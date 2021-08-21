Giriş Tarihi: 21.8.2021

Reel sektöre 3 yeni destek paketi

Üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı ekonomi politikalarının odak noktası yaptıklarını belirten Bakan Elvan, KGF destekli üç yeni paketin müjdesini verdi. İlave istihdam için krediye erişim kolaylaşacak. İmalata dayalı yatırımlara ve ihracatçı KOBİ’lere destek verilecek