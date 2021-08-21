Sinop’ta baraj ve göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Amasya Suluova Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tesislerinde üretilen pullu sazan yavrularından 100 bini, Boyabat ilçesindeki baraj ve göletlerde suyla buluşturuldu.

Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Dodurga Barajı'na 50 bin, Kurusaray Barajı ile Maruf Göleti'ne 15 biner ve Boyalı Göleti'ne 20 bin olmak üzere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Usta, üretim tesislerinden alınan sazan yavrularını aynı gün baraj ve göletlere bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yavruların bulundukları sulardaki besin durumuna göre 1-1,5 yıl içinde avlanacak seviyeye geleceklerini belirten Usta, şunları ifade etti:

"Balık türleri ve stoklarının korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kere üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir. Avlanma kurallarına uymak, daha fazla balığın üremesi demektir. Bu da vatandaşımız ve ülke ekonomisine olumlu yansıyacaktır. Bize bu imkanları sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, yavru sazan üretim tesislerinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Boyabat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Yunus Özdemir ve sağlık teknisyeni Rahmi Somuncu da üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini, vatandaşların da duyarlı davranmasıyla balık oranının artmasını umduklarını dile getirdi.