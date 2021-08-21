TEB Faktoring, büyüme atağında

2020'DE yaklaşık yüzde 25 büyüyerek sektördeki pazar payını ve müşteri sayısını artıran TEB Faktoring
, dijitalleşme sayesinde işlem hacmini artırmaya devam ediyor. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, "Pandemi öncesinde de sürdürülebilir dijital dönüşüm ve dijital servisler, reel ekonomi ve rekabette önemli bir rol oynuyordu fakat bu süreçte finans ve faktoring sektöründe dijital dönüşüm daha da hızlandı" dedi. 2020 yılını 10 milyar TL'ye yakın ciro ile kapattıklarını belirten Baydar, 2021'de yapacakları yatırımlarla servisi hızlandırıp dijital kanallardan sundukları müşteri deneyimini daha hızlı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.